الان تتابع تفاصيل الوظائف التعليمية بالجامعة الإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة- الخليج 365:

أعلنت الجامعة الإسلامية عن رغبتها في إشغال عدد من الوظائف التعليمية الشاغرة عن طريق المسابقة الوظيفية حسب الشروط العلمية والعملية الموضحة.

وطالبت إدارة الجامعة جميع المواطنين الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم من خلال موقع الجامعة على الرابط التالي: http://emp.iu.edu.sa

وذلك خلال الفترة من 20/3/1440هـ إلى 27/4/1440هـ مع ارفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (pdf) وهي صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة وصورة من البطاقة الشخصية.

صورة مصدقة من بيان الخدمة أن وجد وصورة شخصية وصورة من اجتياز اختبار كفايات المعلمين بقسميه العام والتخصص.

بشرط أن يكون حاصلاً على درجة لاتقل عن (7) درجات في اختبار اللغة الإنجليزية IELTS أو مايعادلها والأفضلية لمن لديه خبرة في تعليم اللغة الإنجليزية وأن لايكون على رأس العمل في أي جهة حكومية مع ضرورة تعبئة نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين.