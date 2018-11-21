الان تتابع جامعة الإمام تنفي مضاعفة مكافأة طلابها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- عبد الله العازمي: نفت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قيامها بمضاعفة مكافأة الطلاب والطالبات. وبحسب بيان اطلعت عليه “الخليج 365” أكدت الجامعة أنه وإشارة إلى ما أثير حول مضاعفة ‏مكافأة جامعه الإمام للطلاب والطالبات لشهر نوفمبر 2018 بالصورة التي أشيعت فإن ذلك غير صحيح ولا صحة له على الإطلاق، وستكون المكافأة في موعدها هذا الشهر بمشيئة الله- وفق المتبع نظاماً في مقدار المكافأة الشهرية لطلاب وطالبات جامعة الإمام.

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