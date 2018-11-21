الان تتابع غداً الخميس.. انطلاق هاكاثون وادي الدواسر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وادي الدواسر- الخليج 365: يشهد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك يوم غد الخميس وبحضور مديري الجهات الحكومية المشاركة انطلاق هاكاثون وادي الدواسر وافتتاح المعارض المصاحبة. وأوضح مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري بأن فعاليات هذا الحدث تأتي مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 وستقام على مدى ثلاثة أيام متتالية في قصر القمة للاحتفالات. وأشار إلى أن هذه المسابقة ستتيح الفرصة للهواة والمحترفين في المجالات التقنية بالمملكة لعرض أفكارهم الإبداعية في مجالات البرمجة والتطوير والتصميم وطرح الحلول المبتكرة خلال فترة الهاكاثون مما يسهم في إيجاد حلول تطبيقية في المجالات الإبداعية المُتاحة في التعليم والصحة والزراعة والتدريب والتأهيل والترفيه وخدمات الغذاء والخدمات اللوجستية.

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