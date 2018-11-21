السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء



الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات في مناطق ( جازان، عسير ، الباحة، مكة المكرمة)، ويتوقع أيضًا تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال غرب المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

// انتهى //

06:01ت م

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الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات في مناطق ( جازان، عسير ، الباحة، مكة المكرمة)، ويتوقع أيضًا تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال غرب المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية .وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //06:01ت م0002

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