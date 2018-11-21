صندوق الاستثمارات يطور وادي الديسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للسعودية، أمس، عن إطلاق «مشروع تطوير وادي الديسة»، الواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والهادف إلى الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية للوادي، واستثمار مقوماته السياحية من مناخ معتدل وتضاريس جبلية مميزة وعيون متدفقة على مدار العام ليصبح أحد مناطق الجذب السياحي في المملكة.

وسيقوم صندوق الاستثمارات بإنشاء شركة تعنى بتطوير المشروع وفق أرقى المعايير البيئية والتنموية المعتمدة عالميا، مما يساهم في خلق قيمة مضافة لسياحة مستدامة وفرص وظيفية، ودعم التنويع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في المملكة.

وأوضح الصندوق أن الإعلان عن مشروع وادي الديسة يأتي بعد إطلاق مشروع «أمالا» في سبتمبر الماضي، ليشكل إضافة نوعية لمنظومة المشاريع السياحية ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، وبحكم موقعه الجغرافي المتوسط لمشاريع «نيوم» و»مشروع البحر الأحمر» و»أمالا» و»العلا» سوف يوفر خيارات سياحة إضافية، وفرصة استثمارية فريدة لتجربة مميزة لمحبي الطبيعة الجبلية والأودية.

يأتي مشروع «تطوير وادي الديسة» كمحرك إضافي لدفع عجلة التنويع الاقتصادي وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير قطاع السياحة في المملكة، والحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي وتحقيق الاستدامة انسجاما مع رؤية المملكة 2030.

وادي الديسة: