السعودية اليوم / الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الأفغانية

عام / الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الأفغانية
واشنطن 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 واس
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في العاصمة الأفغانية كابل، وخلّف عشرات القتلى والجرحى.
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عن أحر تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا، مضيفة أن هذا العمل المخزي يكشف مدى جبن ووحشية مرتكبي العنف في أفغانستان.
وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بالسلام و الاستقرار في أفغانستان وستقف إلى جانب الأفغانيين الذين يريدون مستقبلا خاليًا من هذه الأعمال الوحشية العنيفة.
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