شكرا لقرائتكم خبر عن 489 مخالفة «أسنان» في يوم واحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

ضبطت وزارة الصحة أمس الأول (الإثنين) ٤٨٩ مخالفة صحية وطبية بعد زيارة ٢٧٩ عيادة أسنان في مختلف المناطق في إطار الحملة الرقابية للتأكد من خلوها من الممارسات المخالفة.

وأوضحت أن عدم تطبيق معايير مكافحة العدوى أو عمل الكوادر بدون ترخيص في عيادات الأسنان يعد مخالفة تصل عقوبتها إلى غرامة ١٠٠ ألف ريال للممارس الصحي، وسحب ترخيص المنشأة. وأكدت على ضرورة الإبلاغ عن المخالفات على ٩٣٧.

من جانبه، أوضح استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن لـ«الخليج 365» أن أبرز المخالفات الصحية في عيادات الأسنان تتمثل في غياب التعقيم، وعدم ارتداء القفازات الطبية والنظارة الواقية، وعدم وجود أجهزة التعقيم للأدوات المستخدمة، وغياب النظافة في العيادة، ووجود بقايا داخل أحواض الأجهزة، وعدم توافر أدوات ذات الاستخدام الواحد مثل الكاسات والمناديل، وعدم ارتداء الرداء الطبي، وعدم تجديد أو وجود رخصة العمل ورخصة الممارس الصحي.