شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: وفاة «خمسيني» سقط من منحدر صخري بالسودة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي أن مدني أبها باشر حادثة سقوط مواطن في العقد الخامس من عمره من علو منحدرات صخرية وعرة جدا في الجهة المجاورة لموقع الطيران الشراعي بمتنزه السودة السياحي، ما أدى إلى وفاته. وأوضح العاصمي أنه تمت الاستعانة بطائرة الأمن لمحاولة انتشاله من المنحدرات الصخرية، إلا أنه تعذر انتشاله؛ نظراً لتضاريس الموقع الوعرة وظروف الطقس وقتها وما تشكله من خطورة على الطائرة وطاقمها، فيما تم إنزال مجموعة من أفراد الدفاع المدني عبر المنحدرات الصخرية بالاستعانة بالحبال والنقالة حتى الوصول للجثمان بمساعدة بعض المواطنين المتعاونين ومن ثم تثبيته بالنقالة والاتجاه نزولا لأصدار تهامة لمسافة تقدر بـ950 مترا إلى أقرب نقطة لموقع تمركز الآليات باتجاه محافظة رجال ألمع، ونظرا لحلول الظلام وصعوبة التنقل عبر المنحدرات الجبلية الصخرية، تمركز الجميع بموقعهم حتى صباح أمس (الثلاثاء). وقال إنه تم التنسيق مع طيران الأمن لمعاودة المشاركة، إذ جرى نقل الجثمان بواسطة الطائرة وتسليم الحادثة للجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي أن مدني أبها باشر حادثة سقوط مواطن في العقد الخامس من عمره من علو منحدرات صخرية وعرة جدا في الجهة المجاورة لموقع الطيران الشراعي بمتنزه السودة السياحي، ما أدى إلى وفاته. وأوضح العاصمي أنه تمت الاستعانة بطائرة الأمن لمحاولة انتشاله من المنحدرات الصخرية، إلا أنه تعذر انتشاله؛ نظراً لتضاريس الموقع الوعرة وظروف الطقس وقتها وما تشكله من خطورة على الطائرة وطاقمها، فيما تم إنزال مجموعة من أفراد الدفاع المدني عبر المنحدرات الصخرية بالاستعانة بالحبال والنقالة حتى الوصول للجثمان بمساعدة بعض المواطنين المتعاونين ومن ثم تثبيته بالنقالة والاتجاه نزولا لأصدار تهامة لمسافة تقدر بـ950 مترا إلى أقرب نقطة لموقع تمركز الآليات باتجاه محافظة رجال ألمع، ونظرا لحلول الظلام وصعوبة التنقل عبر المنحدرات الجبلية الصخرية، تمركز الجميع بموقعهم حتى صباح أمس (الثلاثاء). وقال إنه تم التنسيق مع طيران الأمن لمعاودة المشاركة، إذ جرى نقل الجثمان بواسطة الطائرة وتسليم الحادثة للجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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