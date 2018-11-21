شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل لفريق «الحاضنات»: ما قدمتموه في الحج يرفع رأس كل سعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) okaz_online @

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمس (الثلاثاء)، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، يرافقه فريق مبادرة الحضانات والروضات الموسمية التابع لتعليم مكة.

وقال في حديثه لأعضاء الفريق: «إن ما قدمتموه خلال موسم حج العام الماضي يرفع رأس كل سعودي، ويعكس أيضا القدوة الحسنة، كما أن الدور الذي قمتم به يستحق الشكر والتقدير».

وأكد الأمير خالد الفيصل ضرورة تطوير عمل الحاضنات خلال المواسم القادمة ليتماشى مع الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبا، لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة لهم، منوها بالميزة التي خص الله بها هذه البلاد بمجاورة بيته الحرام، كذلك الشرف الذي حبى الله به أهلها بخدمتهم لضيوف الرحمن.

من جهته، عبر مدير تعليم مكة المكرمة عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على كلماته وتحفيزه لفريق الحاضنات، لافتا إلى أنه سيتم التوسع في المبادرة خلال حج العام الحالي لتشمل أكبر شريحة من الحجاج الراغبين في الاستفادة من خدمات المبادرة.

يذكر أن عدد الحضانات والروضات بلغ 18 حضانة وروضة موسمية، استوعبت 585 مقعدا، عمل فيها 48 موظفة، خلال 1512 ساعة عمل.