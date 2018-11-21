شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة: رسالة المعلمين نبيلة وعلينا دعمهم وتقديرهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أكد محافظ جدة رئيس مجلس جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز الأمير مشعل بن ماجد أن رسالة المعلم والمعلمة نبيلة وحتما علينا كمجتمع دعمهم وتقديرهم ومكافأة المميزين منهم. وأعرب خلال ترؤسه أمس (الثلاثاء) في مقر المحافظة اجتماع جائزة جدة للمعلم المتميز في نسختها الـ7 تحت شعار «كلنا نقدّرك»، بحضور مدير عام تعليم جدة عبدالله الثقفي، والمؤسسين، وعدد من التربويين، والمختصين، عن سعادته بالنجاح الذي تحقق لهذه الجائزة خلال النُسَخ السابقة، وتطويرها عاما بعد آخر. من جهته، قدم رئيس مؤسسي الجائزة، في كلمته، شكره لمحافظ جدة على دعمه اللامحدود للجائزة، ومتابعته مستجداتها لأن المعلم يستحق ذلك، فيما استعرض الاجتماع آلية التسجيل في الجائزة، وإعداد وتجهيز الملفات ورفعها إلكترونيا، كذلك الملفات المرشحة، وآلية تقييم اللجنة الفنية، والزيارات الميدانية للمرشحين، إضافة إلى لجنة تحكيمها وحفل إعلان الفائزين والفائزات بها.

يذكر أن الجائزة إحدى مبادرات محافظة جدة، وتسهم في دعم العملية التعليمية وتحفيزها بالمحافظة مما سيكون له الأثر الإيجابي على المجتمع عامة وجدة خاصة.