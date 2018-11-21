شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن جلوي يتفقد معرض جدة الدولي للكتاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تفقد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، أمس (الثلاثاء)، معرض جدة الدولي الرابع للكتاب، ووقف على الاستعدادات الجارية لانطلاق المعرض الذي سيقام برعاية أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 19 إلى 29 ربيع الآخر لهذا العام.

وسيشهد المعرض هذا العام مزيدا من التجديد والتنوع في الإثراء المعرفي، ونشر الوعي والمعرفة، وتثقيف المجتمع بما ينمي معارفهم، ويشجعهم على المزيد من القراءة، والاحتفاء بالكتاب والمهتمين به لإثراء الحركة الفكرية والمعرفية والاهتمام بالأدب والمثقفين، وكل شرائح المجتمع وربطهم بثقافة الكتاب.

وأكد الأمير سعود بن جلوي أن معرض جدة الدولي للكتاب يحظى بدعم واهتمام محافظ جدة لإنجاح هذه المعارض الثقافية والحضارية التي تشهدها المحافظة، وتحظى بالتنويع والتجديد لتلبية تطلعات مختلف شرائح المجتمع.