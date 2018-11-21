شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: بدء ضخ المياه لمقر الدفاع الجوي و«الرحمانية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة) @abdulaziz

عبدالعزيز غزاوي (جدة) abdulaziz @

أكدت شركة المياه الوطنية بدء ضخ المياه للشبكات المنفذة بحي الرحمانية، ومقر الدفاع الجوي، شمال شرق محافظة جدة، قبل الموعد الزمني المحدد في وقت سابق، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من أعمال تحسين الإمداد وضخ المياه لمحافظة جدة.

وحسب مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد الغامدي، فإن الشركة ماضية في خطتها لتطوير وتحسين الخدمات المائية والبيئية في محافظة جدة، مؤكدا حرصها على الوفاء بالوعود التي التزمت بها للعملاء فيما يتعلق بتحسين معدلات ضخ المياه من خلال برنامج دؤوب؛ لتحسين وتطوير العمليات الفنية التشغيلية وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى التنسيق والتعاون الدائم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لزيادة كميات المياه المخصصة لمحافظة جدة، مضيفا أن هذه الخطط تعمل الشركة على توظيفها وتحسينها لتقديم أفضل الخدمات لعملائها في المحافظة.

ولفت إلى أن برنامج تحسين ضخ المياه لأحياء محافظة جدة يهدف إلى زيادة نسبة تغطية خدمات توزيع المياه لتشمل عددا كبيرا من الأحياء، إضافة إلى تخفيض فترة ورديات جداول الضخ للأحياء، وتقليل الطلب على الصهاريج، وتوفير خدمة توزيع المياه للعملاء في فترات متقاربة، مبينا أن البرنامج انطلق منذ أشهر عدة، إذ شملت المرحلة الأولى 11 حياً، فيما شملت المرحلة الثانية 24 حياً.

وكانت الشركة بدأت مطلع الأسبوع الحالي استقبال طلبات التوصيلات المنزلية للمياه في 8 من أحياء شمال شرق محافظة جدة.