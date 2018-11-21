شكرا لقرائتكم خبر عن العواد يتفقد القطاعات الإعلامية في تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

أكد وزير الإعلام عواد بن صالح العواد، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة تبوك، تأتي امتداداً لنهج قادة هذا الوطن، بالوقوف المباشر والتعرف على متطلبات جميع المناطق والمحافظات، والاستماع إلى أبنائه المواطنين وتلمس احتياجاتهم، مشيراً إلى أن الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس، لا سيما في ظل التنظيم الإعلامي المميز الذي نقل هذه الزيارة والصورة الحقيقية لتلاحم القيادة والشعب.

جاء ذلك خلال تفقده أمس (الثلاثاء)، مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني في منطقة تبوك. كما اطلع خلال الزيارة على مبنى الإنتاج والتصوير والمباني الملحقة.