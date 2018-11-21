شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يدفع عجلة التنميــة في تبوك بـ 12 مليار ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن العكيمي، علي بدير (تبوك

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء) أهالي منطقة تبوك، ودشن ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية بالمنطقة، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، لدى وصوله أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وألقى أمير منطقة تبوك كلمة قال فيها: «هذا يوم من أيام العطاء في وطن العطاء، من ملك العطاء، فيه تتشرف منطقة تبوك برعاية خادم الحرمين الشريفين لافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية التي تواكب تحولات النمو واتساع المنطقة في جميع الاتجاهات والمدن والمحافظات والمراكز كافة».

وأضاف: إن المشاريع الجديدة شملت، العديد من الوزارات والهيئات، ليصل عددها إلى 151 مشروعاً، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من11 ملياراً و800 مليون ريال، إضافة إلى مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والخاصة بمشاريع «نيوم والبحر الأحمر وأمالا» والتي تقدر بمئات المليارات من الريالات.

وأكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي عهده الأمين ستظل بعد توفيق الله تعالى النبراس الذي ينير الطريق لبذل كل الجهود والطاقات وسيبقون دائماً القدوة والمثال نحو الإخلاص والعمل الدؤوب لخدمة الدين والوطن. وعبر في ختام كلمته عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، سائلًا الله أن يحفظه ويديم عزه.

واطلع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على العرض المرئي لمجمل المشاريع التي حظيت بها منطقة تبوك إذ بلغ عدد المشاريع التي تم تدشينها ووضع حجر الأساس لها في منطقة تبوك 151 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 11.835.353.416 ريالاً.. وجاءت على النحو التالي:

- الهيئة العامة للسياحة للتراث الوطني: 11 مشروعاً بقيمة إجمالية 98.307.444 ريالاً.

- وزارة الشؤون البلدية والقروية: 69 مشروعاً بقيمة إجمالية 757.757.355 ريالاً.

- وزارة البيئة والمياه والزراعة: 21 مشروعاً بقيمة إجمالية 1.492.642.931 ريالاً.

- وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: مشروعان لهيئة المدن الصناعية بقيمة إجمالية 45.858.325 ريالا بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع لإدارة الكهرباء بقيمة إجمالية 4.943.000.000 ريال.

- وزارة الإسكان: مشروعان بقيمة إجمالية 407.807.439 ريالاً.

- وزارة التعليم: 11 مشروعاً منها ستة مشروعات تعليمية وخمسة مشروعات لجامعة تبوك بقيمة إجمالية 1.582.881.399 ريالاً.

- وزارة النقل: 16 مشروعاً بقيمة إجمالية 1.631.006.967 ريالاً.

- أما الهيئة العامة للموانئ فقد بلغت 18 مشروعاً بقيمة إجمالية 876.091.556 ريالاً.

عقب ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين بتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية بمنطقة تبوك.

ثم تشرف الأهالي بالسلام على الملك سلمان.

وفي ختام الاستقبال تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين.