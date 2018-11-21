سلمان الخير يعطّر تبوك الورد

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن العكيمي ALOKEMEabdualrh @ ، نادر العنزي (تبوك)

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة، في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك بمناسبة زيارته إلى منطقة تبوك.

وشرف خادم الحرمين الشريفين، مساء أمس الأول (الإثنين)، حفل استقبال أهالي منطقة تبوك بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وكان في استقبال الملك سلمان لدى وصوله مقر الحفل في مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان. وفور وصول خادم الحرمين المنصة الرئيسية قوبل بعاصفة ترحيبية من الأهالي، وبادلهم التحية ملوحاً بيده لهم.

ثم بدأت مسيرة أهالي منطقة تبوك التي شارك فيها أبناء المنطقة من الأطفال والشبان والشابات وكبار السن بكل أطيافهم عبر شاشات عملاقة، كما شارك في المسيرة التي عُرضت أمام مقام خادم الحرمين الشريفين، العديد من شباب المنطقة الذين امتطوا الخيل والجمال تأكيداً للتاريخ الراسخ للمملكة، ومعاصرة ذلك بما وصلت إليه من تطور في كافة الأصعدة، كما استعرضت المسيرة العديد من النماذج الإيجابية والمميزة في منطقة تبوك.

وكرّم خادم الحرمين الشريفين عدداً من أبناء منطقة تبوك المتميزين في العديد من المجالات وهم؛ عناية بنت حسن القبلي التي حصلت على المركز الأول في جائزة التعليم لجائزة التميز فئة المشرف التربوي في دورتها التاسعة، فضية بنت عودة موسى المسعودي التي حصلت على جائزة التميز فئة العمل التطوعي في دورتها السابعة، زياد بن سالم العطوي الذي حصل على الجائزة الماسية في مشروع تحدي القراءة العربية بدبي، ميمونة بنت خالد أبو حوسة التي حصلت على المركز الأول في مسابقة ابتكار الكويت العلمية الـ15 للعام 2017 لفتيات دول الخليج العربي.

وتسلم الملك سلمان هدية تذكارية من أمير منطقة تبوك، كما تسلم ولي العهد هدية تذكارية من أمير المنطقة.

فيما ألقى الشاعر غازي بن دخيل الله البلوي قصيدة شعرية نبطية بهذه المناسبة، كما ألقى الشاعر مسلم بن فريج العطوي قصيدة شعرية باللغة العربية الفصحى. بعد ذلك، عُرض عدد من اللوحات الفنية بعنوان «هذه السعودية» ضمن أوبريت «عوافي» من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز وغناء وألحان محمد عبده، ثم أُديت العرضة السعودية.

بعدها شرف خادم الحرمين الشريفين والحضور مأدبة العشاء التي أقامها أمير منطقة تبوك.

حضر حفل الأهالي عدد من الأمراء، والوزراء، وكبار المسؤولين. وكان خادم الحرمين الشريفين وصل مساء أمس إلى منطقة تبوك. ولدى وصوله مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في تبوك، كان في استقباله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة تبوك وأمراء وعلماء، وكبار المسؤولين، وقادة القطاعات العسكرية في منطقة تبوك، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين، عدد من الأمراء، والوزراء، كبار المسؤولين.

وكان الملك سلمان، غادر الرياض في وقت سابق أمس الأول متوجهاً إلى منطقة تبوك، وكان في وداعه بصالة التشريفات في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، عدد من الأمراء، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية. وعند سلم الطائرة كان في وداع خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان.

وقد غادر في معية الملك سلمان، عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وصل في وقت سابق أمس الأول إلى منطقة تبوك. واستقبله لدى وصوله مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي، أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، والوزراء وكبار المسؤولين، وقادة القطاعات العسكرية في منطقة تبوك، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.

وقد وصل بمعية ولي العهد، المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.