شكرا لقرائتكم خبر عن أدبي تبوك: زيارة مبهرة في شتى المجالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

قال رئيس أدبي تبوك الدكتور نايف الجهني إننا مازلنا نعيش فرحة قدوم الخير عبر قائد الخير، سلمان الخير لمنطقة تبوك، وبعد أن عشنا لحظات هذا الفرح البهي نهنئ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان على النجاح الكبير والمميز الذي تم لهذه الزيارة وما ظهر من استعداد وما قدم من فعاليات ليكون مبهرا في كل جانب.

وأضاف الجهني، نشكر أمير المنطقة الذي هندس هذا التميز وكان خلفه موجها ومحفزا لتحقيقه بالشكل الذي ظهر به، كما نهنئ أنفسنا بهذا النجاح، فقد كان نجاحا كبيرا ومبهجا يليق بمقام الملك، ويعبر عن عميق فرحة أبناء تبوك وولائهم لهذا القائد وللوطن.

وأوضح أن هذا التميز يعكس تميز هذه المنطقة وعمقها التاريخي والجغرافي وتطلعها للمستقبل المضيء دوما وهي التي تزخر بالعديد من الملامح التنموية الاستثنائية.