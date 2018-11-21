شكرا لقرائتكم خبر عن رقم نسخة هوية الزوجين شرط لتوثيق عقد النكاح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة) وجه وكيل وزارة العدل للتوثيق عبدالرحمن بن نوح مأذوني الأنكحة بضرورة إضافة رقم نسخة هوية الزوج والزوجة والولي كون رقم النسخة أحد اشتراطات تسجيل النكاح إلكترونياً ويتعذر توثيق وتسجيل أي عقد نكاح إلا برقم نسخة بطاقة الأحوال للزوج والزوجة والولي أو رقم نسخة بطاقة العائلة. ويأتي توجيه وزارة العدل تزامنا مع إطلاق مشروع تسجيل واقعات الزواج مع الأحوال المدنية ومع مركز المعلومات الوطني.

وجه وكيل وزارة العدل للتوثيق عبدالرحمن بن نوح مأذوني الأنكحة بضرورة إضافة رقم نسخة هوية الزوج والزوجة والولي كون رقم النسخة أحد اشتراطات تسجيل النكاح إلكترونياً ويتعذر توثيق وتسجيل أي عقد نكاح إلا برقم نسخة بطاقة الأحوال للزوج والزوجة والولي أو رقم نسخة بطاقة العائلة. ويأتي توجيه وزارة العدل تزامنا مع إطلاق مشروع تسجيل واقعات الزواج مع الأحوال المدنية ومع مركز المعلومات الوطني.

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