شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء شورى يطالبون «الحج والعمرة» بـ «قياس الرضا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فارس القحطاني (الرياض)

طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى، وزارة الحج والعمرة، بالتوسع في برنامج (قياس رضا ضيوف الرحمن) عن الخدمات المقدمة من قبلها وتقع تحت إشرافها ليشمل الحجاج والمعتمرين والزائرين سواءً من داخل المملكة أو خارجها وتضمين نتائج البرنامج في تقاريرها القادمة.

ودعت اللجنة في توصياتها خلال الجلسة العادية الأولى من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدت أمس (الثلاثاء) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأهيل وتشغيل الجانب الغربي من مجمع صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتكييف وتلطيف أجواء أماكن الانتظار بمنطقة البلازا، كما طالبتها بالإسراع في إنشاء وحدة للمسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية.

من جانبهم، اقترح أحد الأعضاء أن تنسق وزارة الحج والعمرة مع هيئة الطيران المدني لاستغلال مطار الطائف، وتحويله إلى مطار دولي للتخفيف على مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة أثناء موسمي الحج والعمرة. في حين دعا آخر إلى دراسة أسعار حملات الحج، والتأكد من عدم احتكار بعض الحملات للحد من دخول مؤسسات جديدة للسوق. وطالب أحد الأعضاء بتفعيل الاستفادة من مخرجات معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، وما تقره ندوة الحج الكبرى بما يخدم أعمال وزارة الحج والعمرة، ورأى عضو آخر أهمية أن يتم تجهيز مواقع حملات الحج بوقت كاف لتفادي إرباك الجهات العاملة بالمشاعر، واقترح آخر أن يعاد النظر في تعدد الأدوار في مشعر (منى) لزيادة انسيابية الحركة. ودعت إحدى العضوات إلى العمل على الحد من التسول في المشاعر المقدسة، ومعالجة عدم التزام بعض حملات الحج ببرامج التفويج. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.