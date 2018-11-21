مدير سجون نجران يبحث سبل خدمة النزلاء أكاديميًا

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

بحث مدير السجون بمنطقة نجران العقيد الدكتور شايع بن سعد القحطاني مع مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، سبل التعاون بما يخدم نزلاء سجون المنطقة والعاملين بها من تأهيل وتدريب، وما يمكن تقديمه في المجال الإصلاحي للنزلاء، كما ناقشا تمديد اتفاقية التعاون السابقة، وتكليف مندوبين من الجانبين لدراسة وإعداد مذكرة تفاهم أشمل.

وفي ختام الاجتماع قدم "القحطاني" شكره وامتنانه لمدير الجامعة على تعاونه المثمر ودعمه اللامحدود للبرامج التي قدمت لمنسوبي السجون ونزلائها خلال الفترة السابقة.

يُذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تجريها سجون المنطقة مع جميع الجهات التي تُسهم في خدمة النزلاء والعاملين بما يكفل الرفع من مستوى الخدمات المقدمة ويتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

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