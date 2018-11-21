"تعليم شقراء" تتفاعل مع "الخليج 365" وتكلِّف معلمة بتدريس الإنجليزية بـ"تحفيظ مرات"

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ظلت طالبات ابتدائية تحفيظ القرآن بمرات بدون تدريس لمادة اللغة الإنجليزية لأكثر من شهر؛ وهو ما تسبب في عدم اختبارهن الفترة الثانية، إضافة لتأخُّر شرح المنهج.
وبعد تواصُل "الخليج 365" مع إدارة التعليم أمس الأول، وطرح المشكلة على متحدث الإدارة، تفاعلت الإدارة، وكلَّفت معلمة لتدريس الطالبات وفق خطة زمنية؛ وذلك لتدارك ما فاتهن من دروس.
وتفصيلاً، أعرب عدد من أولياء أمور الطالبات عن تذمرهم من توقُّف تدريس بناتهم مادة اللغة الإنجليزية في ابتدائية تحفيظ القرآن للبنات بمرات منذ أكثر من شهر؛ ما تسبب في عدم اختبار الطالبات الفترة الثانية، إضافة لتأخُّر تدريسهن كثيرًا من الوحدات الدراسية.
وقالوا: كيف يتم تعويض ما فات بناتنا من شرح طيلة تلك الفترة، ولاسيما أن الفصل الدراسي أوشك على النهاية؟!
وأضافوا: عندما تأخرت الإدارة في حل المشكلة تواصلنا مع "الخليج 365"، وبعد أن أرسلت "الخليج 365" استفسارًا لمتحدث الإدارة أمس الأول تفاعلت الإدارة أمس مع الاستفسار، وكلفت معلمة بتدريس بناتنا. وإننا لنشكر "الخليج 365" على تجاوبها مع تظلمنا، ومساهمتها في حل المشكلة، ورفع المعاناة.
وكانت "الخليج 365" قد تواصلت مع متحدث إدارة تعليم شقراء علي العطاس حول المشكلة أمس الأول، وجاء رده أمس قائلاً: إشارة إلى سؤالكم نفيدكم بأنه صدر قرار تكليف معلمة أخرى متخصصة لتدريس المنهج المتوقف لإنهاء المقرر بتحديد خطة زمنية للتدريس؛ وذلك لتدارك ما فات من مفردات المنهج.
وأضاف: ستستمر الإدارة في متابعة الإجراءات الرسمية للمعلمة الأخرى الرافضة تدريس جزء من نصابها التدريسي في المدرسة.
وحصلت "الخليج 365" على قرار تكليف معلمة متخصصة في اللغة الإنجليزية للتدريس بابتدائية تحفيظ مرات، الذي صدر بتاريخ أمس ١٢ ربيع الأول ١٤٤٠هـ.
"تعليم شقراء" تتفاعل مع "الخليج 365" وتكلِّف معلمة بتدريس الإنجليزية بـ"تحفيظ مرات"فلاح الجوفان الخليج 365 2018-11-21
ظلت طالبات ابتدائية تحفيظ القرآن بمرات بدون تدريس لمادة اللغة الإنجليزية لأكثر من شهر؛ وهو ما تسبب في عدم اختبارهن الفترة الثانية، إضافة لتأخُّر شرح المنهج.
وبعد تواصُل "الخليج 365" مع إدارة التعليم أمس الأول، وطرح المشكلة على متحدث الإدارة، تفاعلت الإدارة، وكلَّفت معلمة لتدريس الطالبات وفق خطة زمنية؛ وذلك لتدارك ما فاتهن من دروس.
وتفصيلاً، أعرب عدد من أولياء أمور الطالبات عن تذمرهم من توقُّف تدريس بناتهم مادة اللغة الإنجليزية في ابتدائية تحفيظ القرآن للبنات بمرات منذ أكثر من شهر؛ ما تسبب في عدم اختبار الطالبات الفترة الثانية، إضافة لتأخُّر تدريسهن كثيرًا من الوحدات الدراسية.
وقالوا: كيف يتم تعويض ما فات بناتنا من شرح طيلة تلك الفترة، ولاسيما أن الفصل الدراسي أوشك على النهاية؟!
وأضافوا: عندما تأخرت الإدارة في حل المشكلة تواصلنا مع "الخليج 365"، وبعد أن أرسلت "الخليج 365" استفسارًا لمتحدث الإدارة أمس الأول تفاعلت الإدارة أمس مع الاستفسار، وكلفت معلمة بتدريس بناتنا. وإننا لنشكر "الخليج 365" على تجاوبها مع تظلمنا، ومساهمتها في حل المشكلة، ورفع المعاناة.
وكانت "الخليج 365" قد تواصلت مع متحدث إدارة تعليم شقراء علي العطاس حول المشكلة أمس الأول، وجاء رده أمس قائلاً: إشارة إلى سؤالكم نفيدكم بأنه صدر قرار تكليف معلمة أخرى متخصصة لتدريس المنهج المتوقف لإنهاء المقرر بتحديد خطة زمنية للتدريس؛ وذلك لتدارك ما فات من مفردات المنهج.
وأضاف: ستستمر الإدارة في متابعة الإجراءات الرسمية للمعلمة الأخرى الرافضة تدريس جزء من نصابها التدريسي في المدرسة.
وحصلت "الخليج 365" على قرار تكليف معلمة متخصصة في اللغة الإنجليزية للتدريس بابتدائية تحفيظ مرات، الذي صدر بتاريخ أمس ١٢ ربيع الأول ١٤٤٠هـ.
21 نوفمبر 2018 - 13 ربيع الأول 1440
12:52 AM
الأهالي: بناتنا بقين أكثر من شهر بدون دروس وفاتهن اختبار الفترة الثانية
ظلت طالبات ابتدائية تحفيظ القرآن بمرات بدون تدريس لمادة اللغة الإنجليزية لأكثر من شهر؛ وهو ما تسبب في عدم اختبارهن الفترة الثانية، إضافة لتأخُّر شرح المنهج.
وبعد تواصُل "الخليج 365" مع إدارة التعليم أمس الأول، وطرح المشكلة على متحدث الإدارة، تفاعلت الإدارة، وكلَّفت معلمة لتدريس الطالبات وفق خطة زمنية؛ وذلك لتدارك ما فاتهن من دروس.
وتفصيلاً، أعرب عدد من أولياء أمور الطالبات عن تذمرهم من توقُّف تدريس بناتهم مادة اللغة الإنجليزية في ابتدائية تحفيظ القرآن للبنات بمرات منذ أكثر من شهر؛ ما تسبب في عدم اختبار الطالبات الفترة الثانية، إضافة لتأخُّر تدريسهن كثيرًا من الوحدات الدراسية.
وقالوا: كيف يتم تعويض ما فات بناتنا من شرح طيلة تلك الفترة، ولاسيما أن الفصل الدراسي أوشك على النهاية؟!
وأضافوا: عندما تأخرت الإدارة في حل المشكلة تواصلنا مع "الخليج 365"، وبعد أن أرسلت "الخليج 365" استفسارًا لمتحدث الإدارة أمس الأول تفاعلت الإدارة أمس مع الاستفسار، وكلفت معلمة بتدريس بناتنا. وإننا لنشكر "الخليج 365" على تجاوبها مع تظلمنا، ومساهمتها في حل المشكلة، ورفع المعاناة.
وكانت "الخليج 365" قد تواصلت مع متحدث إدارة تعليم شقراء علي العطاس حول المشكلة أمس الأول، وجاء رده أمس قائلاً: إشارة إلى سؤالكم نفيدكم بأنه صدر قرار تكليف معلمة أخرى متخصصة لتدريس المنهج المتوقف لإنهاء المقرر بتحديد خطة زمنية للتدريس؛ وذلك لتدارك ما فات من مفردات المنهج.
وأضاف: ستستمر الإدارة في متابعة الإجراءات الرسمية للمعلمة الأخرى الرافضة تدريس جزء من نصابها التدريسي في المدرسة.
وحصلت "الخليج 365" على قرار تكليف معلمة متخصصة في اللغة الإنجليزية للتدريس بابتدائية تحفيظ مرات، الذي صدر بتاريخ أمس ١٢ ربيع الأول ١٤٤٠هـ.
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المصدر : الخليج 365
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