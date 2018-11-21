انت الان تتابع بالفيديو.. الشاعر "السالم" أمام الملك: "موقف تقصر القصائد عنه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - شارك الدكتور أحمد بن عبدالله السالم، وكيل جامعة الإمام لشؤون الطالبات سابقاً، بقصيدة باللغة العربية الفصحى بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة الجوف. وجاء في التقديم للقصيدة: موقف تقصر القصائد عنه.. كيف لا والمليك راوي الرواة.. حين زف الأمير بدر إلينـا أنك اليوم يا أبا الفهد تأتي موطـن الحلوتيـن، ومـاء وأراضي الزيتون خير نباته.. وتنشر "الخليج 365" القصيدة بالصوت والصورة كاملة التي تم عرضها بالقناة السعودية الأولى. بالفيديو.. الشاعر "السالم" أمام الملك: "موقف تقصر القصائد عنه" مهنا التميمي الخليج 365 2018-11-21 شارك الدكتور أحمد بن عبدالله السالم، وكيل جامعة الإمام لشؤون الطالبات سابقاً، بقصيدة باللغة العربية الفصحى بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة الجوف. وجاء في التقديم للقصيدة: موقف تقصر القصائد عنه.. كيف لا والمليك راوي الرواة.. حين زف الأمير بدر إلينـا أنك اليوم يا أبا الفهد تأتي موطـن الحلوتيـن، ومـاء وأراضي الزيتون خير نباته.. وتنشر "الخليج 365" القصيدة بالصوت والصورة كاملة التي تم عرضها بالقناة السعودية الأولى. 21 نوفمبر 2018 - 13 ربيع الأول 1440 12:47 AM شارك الدكتور أحمد بن عبدالله السالم، وكيل جامعة الإمام لشؤون الطالبات سابقاً، بقصيدة باللغة العربية الفصحى بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة الجوف. وجاء في التقديم للقصيدة: موقف تقصر القصائد عنه.. كيف لا والمليك راوي الرواة.. حين زف الأمير بدر إلينـا أنك اليوم يا أبا الفهد تأتي موطـن الحلوتيـن، ومـاء وأراضي الزيتون خير نباته.. وتنشر "الخليج 365" القصيدة بالصوت والصورة كاملة التي تم عرضها بالقناة السعودية الأولى. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، بالفيديو.. الشاعر "السالم" أمام الملك: "موقف تقصر القصائد عنه" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الشاعر "السالم" أمام الملك: "موقف تقصر القصائد عنه" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .