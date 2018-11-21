السعودية | تطبيق Bear Notes.. يغنيك عن عشرات التطبيقات لتدوين الملاحظات

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:21 صباحًا, 21 نوفمبر 2018 م

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بات الجميع يعتمد على تطبيقات تدوين الملاحظات التي أصبحت من أهم التطبيقات التي يحتاج إليها مستخدمو الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد استغناء الكثيرين عن التعامل الورقي، حيث إنها تُساعد على حفظ وتسجيل الأفكار والمواعيد المهمة أو بعض المعلومات السريعة أو الملاحظات الصوتية وغيرها، ومن ثم الوصول إليها بطريقة سهلة عند الحاجة إليها ومزامنتها مع مختلف الأجهزة وأنظمة التشغيل، لكن أن هذا النوع من التطبيقات منتشر بشكل كبير في المتاجر، ما يجعل المستخدمين يقعون في حيرة من أمرهم عن تحميل التطبيق الأفضل بالنسبة لهم، وهنا يأتي تطبيق Bear Notes الذي يجمع جميع المزايا المتوقعة التي يحتاج إليها المستخدمون في مجال تدوين الملاحظات اليومية.

ويُعد تطبيق Bear أحد أقوى المنافسين لتطبيق الملاحظات الشهير من شركة أبل Apple Note، حيث يتميز ببساطة واجهة المستخدم، وإتاحة ميزة إضافة قائمة المهام المراد تنفيذها في قوائم to-do’s التي قد يحتاج إليها المستخدمون في حياتهم اليومية أو العملية، كما يوفر التطبيق إمكانية استخدام الوسوم لتنظيم الملاحظات المتشابهة أو التي تدور حول الموضوع نفسه أو المهمة إضافة إلى ميزة تضمين الصور المختلفة لجميع أنواع الملاحظات أو المهام.

ومن المزايا التي ينفرد فيها التطبيق عن منافسيه هي إمكانية تصدير الملاحظات بمختلف أنواعها على شكل ملفات PDF أو ملفات نصية أو مستندات HTML الخاصة بالمواقع الإلكترونية أو حتى صيغة صور.