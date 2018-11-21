شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل للأهالي: المنطقة مقبلة على مستقبل واعد والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقصر أجا مساء أمس، عدداً من أهالي المنطقة ومسؤولي الإدارات الخدمية والأمنية بالمنطقة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

وفي بداية اللقاء رفع أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما تجده مناطق المملكة ومنها منطقة حائل من دعم سخي ومتابعة مستمرة توجت مؤخرا بزيارتهما الميمونة لمنطقة حائل ووضع حجر الأساس وافتتاح مشاريع تنموية شاملة.

وقال سموه، إن الحب الكبير الذي عبر به أبناء المملكة في مختلف المناطق للقيادة الحكيمة وتجلى بالمشاعر الصادقة من أبناء منطقة حائل كبارا وصغارا ورجالا ونساء أبرز الصورة الحقيقة للمملكة حكومة وشعبا والعلاقة الوثيقة بينهما بعيدا عن أي محاولات خارجية يائسة تجاه الوطن وقيادته ووحدته .

وعبر أمير منطقة حائل عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ولصاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس هيئة تطوير المنطقة و لأهالي المنطقة ولمسؤوليها من مدنيين وعسكريين ولكل المبادرين و الجهات الحكومية والأهلية ولوسائل الإعلام ولرؤساء اللجان الخاصة بالاحتفال بمقدم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للمنطقة، مؤكدا سموه أن المنطقة مقبلة على كل ماهو مبشر بخير في ظل توفيق الله ثم الرعاية الكريمة من ولاة الأمر حفظهم الله .

وكرم الأمير عبدالعزيز بن سعد عدد من مديري الإدارات الحكومية ورؤساء لجان الاحتفال بمنطقة حائل الخاصة بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمنطقة .

واستمع سموه لعدد من الكلمات التي تحدث من خلالها أبناء منطقة حائل وعبروا فيها اعتزازهم بالزيارة الملكية للمنطقة ، وأثنوا على جهود سمو أمير المنطقة وسمو نائبه واخلاص الجميع سائلين الله بأن يحفظ الوطن وأن يديم الأمن والاستقرار .