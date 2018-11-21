شكرا لقرائتكم عروض الوهم.. تحقيق صادم يكشف خدعة الجمعة البيضاء ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - مع اقتراب يوم “الجمعة البيضاء” الذي يشهد تخفيضات للبضائع بمختلف أنواعها، كشف تحقيق صادم عن أرقام تؤكد أن تخفيضات هذا اليوم “وهمية”.

وبحسب تحقيق صحفي، 9 من 10 صفقات عرضت خلال يوم الجمعة البيضاء العام الماضي، كانت أقل تكلفة في أوقات أخرى من السنة.

وأكد موقع “سكاي سبورتس”، أن التحقيق شمل 94 منتجًا ذو إقبال عال بين المستهلكين، مثل شاشات التلفزيون والكاميرات والساعات التكنولوجية.

وكشف التحقيق أن 87% من المنتجات كانت أقل تكلفة في أيام السنة الأخرى، غير أيام الجمعة البيضاء مما يكشف عن “خدعة كبيرة” تستخدمها الشركات للتسويق للمنتجات خلال هذه الفترة.

ونصحت مؤسسة “ويتش؟”، التي تدير دراسات حول الاستهلاك والتبضع المستهلكين، بالبحث بشكل دقيق والتحقق من أسعار المنتجات طوال العام.

وقالت الدراسة: إن أكثر من نصف المنتجات تباع بسعر أقل من المعرض خلال الجمعة البيضاء في فترة الأشهر الستة التي تليها.

ومن الأمثلة التي طرحتها المؤسسة، عرض تلفاز من نوع “إل جي” بحجم 60 بوصة، بمبلغ 1025 دولارًا خلال الجمعة البيضاء وانخفض سعره 65 دولارًا في 62 مناسبة بعد “التخفيض”.

كما عرضت كاميرا سوني سايبرشوت مقابل 243 دولارًا خلال الجمعة البيضاء العام الماضي، ولكنها كانت أقل تكلفة بـ13 دولارًا بعد بضعة أشهر.

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