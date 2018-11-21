شكرا لقرائتكم جامعة الإمام تنفي مضاعفة المكافأة الطلابية لشهر نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نفت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المزاعم حول مضاعفة مكافأة الجامعة للطلاب والطالبات لشهر نوفمبر 2018.

وأكدت جامعة الإمام أن ما جاء في صورة متداولة وأشيع غير صحيح، مشددةً على أن المكافأة ستكون في موعدها هذا الشهر وفق المتبع نظامًا في مقدار المكافأة الشهرية لطلاب وطالبات جامعة الإمام.

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