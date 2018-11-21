شكرا لقرائتكم من الخميس إلى الثلاثاء.. الحصيني يوضح خريطة الأمطار المتوقعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تصنيفها من متوسطة إلى قوية، تبدأ يوم الخميس 13/ 3/ 1440هـ وتستمر إلى يوم الثلاثاء 19/ 3/ 1440هـ.

كما توقع الحصيني أن تؤثر هذه الحالة على أجزاء من المناطق التالية تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، ثم تمتد إلى المدينة المنورة ثم مكة المكرمة فالقصيم ثم الرياض بما فيها العاصمة الرياض فالشرقية والباحة وعسير وجازان والكويت والبحرين وقطر ثم الإمارات.

ولفت إلى أن من متوقع أن تشمل الحالة الممطرة المحافظات الجنوبية للرياض والخرج وحوطة بني تميم والحريق والأفلاج.

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