الان تتابع إعلاميون يزورون معرض الحدث التربوي العالمي في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي زار عدد من إعلاميي محافظة الطائف عصر اليوم معرض اليوم العالمي للجودة 2018 تحت شعار ” الجودة أساسها الثقة ” والذي نظمته إدارة الجودة الشاملة وبمشاركة عدد من الادارات في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف .

واطلع الاعلاميون على محتويات المعرض والتي اشتملت على برامج ومشاريع وتجارب حققت معايير الجودة ، بالإضافة إلى ابداعات الطلاب والطالبات في المواهب العلمية والبحوث والابتكارات وأشاد الإعلاميون بما شاهدوه من ابداعات وانجازات تحظى بها إدارة تعليم الطائف بالإضافة إلى المجسمات والعروض المرئية والكتيبات والورش التفاعلية والسحوبات اليومية .

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلاميون يزورون معرض الحدث التربوي العالمي في الطائف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .