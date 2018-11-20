شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يستقبل مدير التعليم وفريق مبادرة الحضانات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، يرافقه فريق مبادرة الحضانات والروضات الموسمية التابع لتعليم مكة.

وقال الأمير خالد الفيصل في حديثه لأعضاء الفريق: «إن ما قدمتموه خلال موسم حج العام الماضي يرفع رأس كل سعودي، وعمل يعكس أيضاً القدوة الحسنة، كما أن الدور الذي قمتم به يستحق الشكر والتقدير».

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة على ضرورة تطوير عمل الحضانات خلال المواسم القادمة، ليتماشى مع الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير سُبل الراحة لهم، منوهاً بالميزة التي خصّ الله بها هذه البلاد بمجاورة بيته الحرام، وكذلك الشرف الذي حبى الله به أهلها بخدمتهم لضيوف الرحمن.

من جهته عبّر مدير تعليم مكة المكرمة عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على كلماته وتحفيزه لفريق الحضانات، لافتاً إلى أنه سيتم التوسع في المبادرة خلال حج العام الحالي لتشمل أكبر شريحة من الحجاج الراغبين في الاستفادة من خدمات المبادرة.

وبحسب الحارثي، فقد هدفت المبادرة إلى تقديم برنامج تعليمي صحي لرعاية أطفال حجاج الداخل والمعتمرين والموظفين الذين يعملون في تيسير أعمال الحج والعمرة من سن شهر إلى 6 سنوات، وذلك أثناء موسم حج 1439.

وبلغ عدد الحضانات والروضات (18) حضانة وروضة موسمية استوعبت (585) مقعداً عمل فيها 48 موظفة خلال 1512 ساعة عمل، وتم من خلالها تقديم خدمات تربوية نوعية لأطفال الحجاج ورعايتهم خلال الوقت الذي تنشغل فيه أسرهم بأداء النسك، فيما تم توفير أساليب وطرق الرعاية التعليمية والترفيهية والوجبات الغذائية ووسائل الأمن والسلامة برعاية كوادر تربوية تم تأهيليها بمتابعة لجان إشرافية على مدار 24 ساعة.

وتخلل العمل توفير الرعاية الصحية عن طريق ممرضات يعملن على مراقبة صحة الأطفال ومتابعتها، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة المجتمعية التعليمية عبر مشغلات من القطاع الخاص، وذلك لتمكين السعوديات في مجالات العمل ومنحهن فرصاً وظيفية.