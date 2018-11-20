شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الإمام» تنفي ما أُشيع حول مضاعفة «مكافأة نوفمبر» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عدم صحة ما أُثير عبر وسائل التواصل حول مضاعفة مكافأة الجامعة للطلاب والطالبات لشهر نوفمبر 2018.
وبيَّنت الجامعة عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء)، أن المكافأة ستكون في موعدها هذا الشهر وفق المُتبع نظاماً في مقدار المكافأة الشهرية.
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