شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الإمام» تنفي ما أُشيع حول مضاعفة «مكافأة نوفمبر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عدم صحة ما أُثير عبر وسائل التواصل حول مضاعفة مكافأة الجامعة‬⁩ للطلاب والطالبات لشهر نوفمبر 2018.

وبيَّنت الجامعة عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء)، أن المكافأة ستكون في موعدها هذا الشهر وفق المُتبع نظاماً في مقدار المكافأة الشهرية.