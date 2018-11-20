شكرا لقرائتكم خبر عن النامي يناقش سُبل دعم الطلبة السعوديين في جامعة الزقازيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)

في إطار جهود الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، التي تقوم بها في التواصل مع الجامعات المصرية والالتقاء بمسؤوليها للوقوف على ما تقدمه للطلبة السعوديين الدارسين بها، ولتحقيق التواصل المباشر مع الطلبة للاستماع إليهم وتلمس احتياجاتهم، قام الملحق الثقافي السعودي الدكتور خالد بن عبد الله النامي بزيارة جامعة الزقازيق، حيث التقى برئيس الجامعة الدكتور خالد حسن عبدالبارى، ونواب الجامعة وعمداء كليات الطب وطب الأسنان والعلوم الطبية والحقوق.

وجرى خلال اللقاء مناقشة البرتوكولات والعلاقة التي تربط الملحقية والجامعة لتوثيق العلاقة الأكاديمية والتعليمية، ومناقشة عدد من القضايا التي من شأنها دعم الطلاب السعوديين وتوفير المناخ الملائم لهم لاستكمال دراساتهم على أكمل وجه.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم عدد من الطلبة المتفوقين الدارسين بجامعة الزقازيق، كما حرص الطلبة على التقاط صورة تذكارية مع الملحق الثقافي الدكتور خالد النامي كتوثيق للقاء، وتمني الدكتور النامي التوفيق والنجاح.