شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: وضع حجر الأساس لمشروعات الطاقة يحفظ الثروات النفطية للاجيال القادمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الجوف)

أكد وزير الطاقة والثورة المعدنية المهندس خالد الفالح أن وضع خادم الحرمين الشريفين اليوم (الثلاثاء) لحجر الأساس لباكورة مشروعات الطاقة المتجددة يحقق منافع بيئية واقتصادية ويسهم في حفظ الثروات للأجيال القادمة.

وقال الفالح في تغريدات عبر حسابه في تويتر: "نفخر اليوم بوضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لباكورة مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، المتمثلة في مشروع سكاكا لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، كما نتشرف بإطلاقه، مشروع دومة الجندل لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح.

وأضاف : "يأتي ذلك ضمن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بمشروعات الطاقة المتجددة، المتمثل في سعيها لتعظيم حصتها من إجمالي مصادر الطاقة المُستخدمة في توليد الكهرباء في السعودية، وهو ما يحقق منافع بيئية واقتصادية، ويسهم في حفظ الثروات النفطية للأجيال القادمة".