شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» و«المياه» يبحثان التعاون المشترك في المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) @OkazMadinah

التقى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي، في مكتبه بالفرع اليوم (الثلاثاء)، مدير خدمات مياه المنطقة المهندس سلطان بن عوّاد الذبياني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين فرع الوزارة وإدارة خدمات المياه بالمنطقة، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تهدف إلى الرقي بالخدمات المقدمة لبيوت الله عزوجل، ومرتاديها وزوارها، في إطار التعاون مع الجهات الخدمية بالمنطقة.

من جهته، أكد قيس المعيقلي أن تلك اللقاءات تأتي في إطار توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المتضمنة بذل وتسخير كل ما من شأنه إبراز الجهود المقدمة من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لبيوت الله عزوجل، وللإسلام والمسلمين، داعياً الله تعالى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل سوء.

من جانبه، ثمَّن مدير خدمات المياه بالمدينة المنورة الجهود المتواصلة التي تقدمها الشؤون الإسلامية لخدمة بيوت الله، من خلال الإشراف على المساجد والمواقيت، مؤكداً أنها محل تقدير الجميع في ظل الرعاية والعناية من لدن القيادة الرشيدة.