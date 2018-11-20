شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات منوعة في احتفالية «تعليم جدة» باليوم العالمي للطفل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

احتفت الإدارة العامة للتعليم بجدة اليوم (الثلاثاء)، ممثلة في إدارة رياض الأطفال، باليوم العالمي للطفل، سعياً لنشر الوعي بأهمية يوم الطفل العالمي والتعريف بحقوقهم، بحضور مساعدة المدير العام للتعليم للشؤون التعليمة (بنات) سعاد آل منصور، وعدد من مديرات الإدارات وقائدات ومعلمات الروضات الحكومية والأهلية والعالمية، وذلك على مسرح الإدارات النسائية بطريق الأمير ماجد.

ودعت مديرة إدارة رياض الأطفال مها الياور في كلمتها خلال الحفل، إلى احترام حقوق الطفل والالتزام بواجبات الأسرة والمجتمع الكاملة نحوهم من الرعاية والاهتمام، كما حثت جميع المربين والمربيات على أداء الأمانة تجاه أطفالهم والسعي الدائم لتحقيق مزيد من الأمن والسلامة، والحرص على تعزيز القيم والمبادئ السامية لديهم.

من جانبها، شكرت المساعدة التعليمة المجتمع التعليمي على استشعار المسؤولية التي تمليها الرسالة التربوية نحو أطفال الوطن وتعزيز صلتهم به، حفاظاً على وحدته وتعزيز قيم الولاء والانتماء والمواطنة الحقة.

واشتمل الحفل على عدد من الفقرات والعروض المرئية والإنشادية والتمثيلية من أداء طلاب وطالبات رياض الأطفال.

يُذكر أن اليوم العالمي للطفل يُحتفى به في 20 نوفمبر من كل عام، بعد أن أقرته الأمم المتحدة بوصفه يوما للتآخي والتراحم والتفاهم بين الأطفال على النطاق العالمي.