نجم "الأخضر" الشاب "تركي العمار" مطلوب في "نانت" الفرنسي

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر إعلامية متعددة عن أن اللاعب تركي العمار نجم المنتخب السعودي للشباب ولاعب نادي الشباب قد تلقى عرضًا احترافيًا للعب في صفوف نانت الفرنسي.

وبحسب تلك المصادر فإن النادي الفرنسي يود التوقيع مع اللاعب مدة خمسة مواسم كونه سيشارك مع نانت للشباب لضمان تصعيده للفريق الأول واستفادة الفريق الفرنسي منه بعد ذلك.

وأوضحت تلك المصادر أن عرض نانت لم يكن الوحيد للاعب حيث هناك اهتمام أيضًا من نادي نيس الفرنسي.



وسجل لاعب الشباب 4 أهداف في البطولة الآسيوية وهو من مواليد 23 سبتمبر من عام 1999، والتحق بالفئات السنية لنادي الشباب، وتدرج في الفئات السنية حتى موسم 2017-2018، والذي تم فيه تصعيده للفريق الأول بالنادي.