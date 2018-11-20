نجم "الأخضر" الشاب "تركي العمار" مطلوب في "نانت" الفرنسي

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر إعلامية متعددة عن أن اللاعب تركي العمار نجم المنتخب السعودي للشباب ولاعب نادي الشباب قد تلقى عرضًا احترافيًا للعب في صفوف نانت الفرنسي.
وبحسب تلك المصادر فإن النادي الفرنسي يود التوقيع مع اللاعب مدة خمسة مواسم كونه سيشارك مع نانت للشباب لضمان تصعيده للفريق الأول واستفادة الفريق الفرنسي منه بعد ذلك.
وأوضحت تلك المصادر أن عرض نانت لم يكن الوحيد للاعب حيث هناك اهتمام أيضًا من نادي نيس الفرنسي.
وسجل لاعب الشباب 4 أهداف في البطولة الآسيوية وهو من مواليد 23 سبتمبر من عام 1999، والتحق بالفئات السنية لنادي الشباب، وتدرج في الفئات السنية حتى موسم 2017-2018، والذي تم فيه تصعيده للفريق الأول بالنادي.
نجم "الأخضر" الشاب "تركي العمار" مطلوب في "نانت" الفرنسيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-20
كشفت مصادر إعلامية متعددة عن أن اللاعب تركي العمار نجم المنتخب السعودي للشباب ولاعب نادي الشباب قد تلقى عرضًا احترافيًا للعب في صفوف نانت الفرنسي.
وبحسب تلك المصادر فإن النادي الفرنسي يود التوقيع مع اللاعب مدة خمسة مواسم كونه سيشارك مع نانت للشباب لضمان تصعيده للفريق الأول واستفادة الفريق الفرنسي منه بعد ذلك.
وأوضحت تلك المصادر أن عرض نانت لم يكن الوحيد للاعب حيث هناك اهتمام أيضًا من نادي نيس الفرنسي.
وسجل لاعب الشباب 4 أهداف في البطولة الآسيوية وهو من مواليد 23 سبتمبر من عام 1999، والتحق بالفئات السنية لنادي الشباب، وتدرج في الفئات السنية حتى موسم 2017-2018، والذي تم فيه تصعيده للفريق الأول بالنادي.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
11:57 PM
كشفت مصادر إعلامية متعددة عن أن اللاعب تركي العمار نجم المنتخب السعودي للشباب ولاعب نادي الشباب قد تلقى عرضًا احترافيًا للعب في صفوف نانت الفرنسي.
وبحسب تلك المصادر فإن النادي الفرنسي يود التوقيع مع اللاعب مدة خمسة مواسم كونه سيشارك مع نانت للشباب لضمان تصعيده للفريق الأول واستفادة الفريق الفرنسي منه بعد ذلك.
وأوضحت تلك المصادر أن عرض نانت لم يكن الوحيد للاعب حيث هناك اهتمام أيضًا من نادي نيس الفرنسي.
وسجل لاعب الشباب 4 أهداف في البطولة الآسيوية وهو من مواليد 23 سبتمبر من عام 1999، والتحق بالفئات السنية لنادي الشباب، وتدرج في الفئات السنية حتى موسم 2017-2018، والذي تم فيه تصعيده للفريق الأول بالنادي.
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المصدر : الخليج 365
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