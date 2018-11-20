بيتزي: راضٍ عن أدائنا .. وهذه الفوارق بين السعودية والأردن

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محمد بن مسعود - الدمام - أعرب المدير الفني للمنتخب السعودي الأول خوان أنطونيو بيتزي، عن سعادته ورضاه بما قدمه لاعبوه خلال مواجهة الأردن وديًا، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 مساء اليوم الثلاثاء.
وقال بيتزي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة "راضٍ عن النتيجة بشكل عام، فقد كانت مباراة تتسم بالقوة والمنافسة، وسيطرنا على معظم مجريات اللعب، وتمكنا من التقدم".
وأضاف "خطورة المنافس جاءت بعد هدف التقدم، بشكل عام كانت مباراة ودية مهمة لنا، وتسبق المرحلة قبل الأخيرة قبل الدخول في منافسات كأس آسيا".
وبسؤاله عن وجود فوارق بين المنتخب السعودي ونظيره الأردني، رد بيتزي بقوله "ليس هناك فارق بالمعنى اللفظي، فكل منتخب له أسلوب مختلف.. نحن نلعب ولدينا خطة فنية تناسب المنتخب السعودي وهي الاستحواذ وتدوير الكرة من خلال لعب أكبر قدر ممكن من التمريرات في منطقة الوسط".
وأردف "أما المنتخب الأردني فيتميز بلعب الكرة العكسية السريعة واللعب العمودي".
وأكمل "بشكل عام أنا راضٍ عما قدمناه، لأننا تمكنا من السيطرة واللعب في ملعب المنافس فذلك بمثابة الإعداد لكأس آسيا".
وعن عدم مشاركة لاعب الوسط محمد كنو في المباراة قال بيتزي: "عقب نهاية التمرين يوم أمس الاثنين، شعر كنو ببعض الآلام وفي ضوء ذلك قررنا إراحته أمام الأردن".
بيتزي: راضٍ عن أدائنا .. وهذه الفوارق بين السعودية والأردنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-20
أعرب المدير الفني للمنتخب السعودي الأول خوان أنطونيو بيتزي، عن سعادته ورضاه بما قدمه لاعبوه خلال مواجهة الأردن وديًا، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 مساء اليوم الثلاثاء.
وقال بيتزي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة "راضٍ عن النتيجة بشكل عام، فقد كانت مباراة تتسم بالقوة والمنافسة، وسيطرنا على معظم مجريات اللعب، وتمكنا من التقدم".
وأضاف "خطورة المنافس جاءت بعد هدف التقدم، بشكل عام كانت مباراة ودية مهمة لنا، وتسبق المرحلة قبل الأخيرة قبل الدخول في منافسات كأس آسيا".
وبسؤاله عن وجود فوارق بين المنتخب السعودي ونظيره الأردني، رد بيتزي بقوله "ليس هناك فارق بالمعنى اللفظي، فكل منتخب له أسلوب مختلف.. نحن نلعب ولدينا خطة فنية تناسب المنتخب السعودي وهي الاستحواذ وتدوير الكرة من خلال لعب أكبر قدر ممكن من التمريرات في منطقة الوسط".
وأردف "أما المنتخب الأردني فيتميز بلعب الكرة العكسية السريعة واللعب العمودي".
وأكمل "بشكل عام أنا راضٍ عما قدمناه، لأننا تمكنا من السيطرة واللعب في ملعب المنافس فذلك بمثابة الإعداد لكأس آسيا".
وعن عدم مشاركة لاعب الوسط محمد كنو في المباراة قال بيتزي: "عقب نهاية التمرين يوم أمس الاثنين، شعر كنو ببعض الآلام وفي ضوء ذلك قررنا إراحته أمام الأردن".
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
11:43 PM
أعرب المدير الفني للمنتخب السعودي الأول خوان أنطونيو بيتزي، عن سعادته ورضاه بما قدمه لاعبوه خلال مواجهة الأردن وديًا، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 مساء اليوم الثلاثاء.
وقال بيتزي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة "راضٍ عن النتيجة بشكل عام، فقد كانت مباراة تتسم بالقوة والمنافسة، وسيطرنا على معظم مجريات اللعب، وتمكنا من التقدم".
وأضاف "خطورة المنافس جاءت بعد هدف التقدم، بشكل عام كانت مباراة ودية مهمة لنا، وتسبق المرحلة قبل الأخيرة قبل الدخول في منافسات كأس آسيا".
وبسؤاله عن وجود فوارق بين المنتخب السعودي ونظيره الأردني، رد بيتزي بقوله "ليس هناك فارق بالمعنى اللفظي، فكل منتخب له أسلوب مختلف.. نحن نلعب ولدينا خطة فنية تناسب المنتخب السعودي وهي الاستحواذ وتدوير الكرة من خلال لعب أكبر قدر ممكن من التمريرات في منطقة الوسط".
وأردف "أما المنتخب الأردني فيتميز بلعب الكرة العكسية السريعة واللعب العمودي".
وأكمل "بشكل عام أنا راضٍ عما قدمناه، لأننا تمكنا من السيطرة واللعب في ملعب المنافس فذلك بمثابة الإعداد لكأس آسيا".
وعن عدم مشاركة لاعب الوسط محمد كنو في المباراة قال بيتزي: "عقب نهاية التمرين يوم أمس الاثنين، شعر كنو ببعض الآلام وفي ضوء ذلك قررنا إراحته أمام الأردن".
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المصدر : الخليج 365
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