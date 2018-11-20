آل الشيخ يتكفل بعلاج رئيس نادي النصر

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تعرضه لإصابة الرباط الصليبي

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عن تكفله بعلاج رئيس نادي النصر سعود السويلم، بعد تعرض الأخير لإصابة الرباط الصليبي التي ستبعده عن مرافقة فريقه الكروي في الدوري لمباريات قادمة ويحتاج للتدخل الجراحي.

جاء ذلك خلال تغريدة آل الشيخ من خلال حسابه في "تويتر" قائلاً :" أتكفل بعلاج إصابة الأخ سعود السويلم في أي مكان يريد".

وجاءت التغريدة بشكل ودي وأخوي ومحبة لما تربط رئيس الهيئة برؤساء الأندية، وجميع الرياضيين.

كما دعا الله، آل الشيخ لرئيس النصر بالشفاء العاجل وأن يعود النجم سريعاً لقيادة دفة النصر، وأن يحمي كل أبناء الرياضة وغيرهم من شر إصابة الرباط الصليبي.