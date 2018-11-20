السعودية اليوم / نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف " المحنشي "



أحد المسارحة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير

وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيا الله عزوجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه ، عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي .

حضر العزاء محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ، وعدد من المسؤولين .

// انتهى //

23:31ت م

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أحد المسارحة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، إلى ذوي الشهيد العريف محمد بن علي يحيى محنشي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيا الله عزوجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.من جانبه ، عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي .حضر العزاء محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ، وعدد من المسؤولين .// انتهى //23:31ت م0323

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