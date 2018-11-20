السعودية اليوم / الخطيب يشيد بموافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة

الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأشاد معالي رئيس لجنة برنامج جودة الحياة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ، بقرار مجلس الوزراء اليوم الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة، عاداً المركز خطوة مهمة في طريق استدامة أعمال البرنامج ، وتوسيع نطاق مهامه.وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : إن اعتماد الترتيبات التنظيمية للمركز يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين والمقيمين، وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - على استدامة المشاريع التي من شأنها تحسين جود الحياة في مختلف مناطق المملكة.وعدّ الخطيب المركز نقلة نوعية ليس في المملكة فحسب، وإنما على مستوى المنطقة، من خلال تأسيس كيان مستقل هدفه استدامة العمل على مبادرات ومشاريع تُعنى بتنويع أنماط الحياة، وتطوير البنية التحتية ، والعمل على رفاهية المجتمع بصورة عامة، مؤكداً أن المركز يتكامل مع برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويعمل من خلال الجهات التنفيذية المختلفة على تحقيق أهداف الرؤية، لاسيما المرتبطة منها بتحسين جودة الحياة في مختلف مدن المملكة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات.وختم رئيس لجنة برنامج جودة الحياة تصريحه بشكر مختلف الجهات التنفيذية على ما قدموه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن مركز برنامج جودة الحياة، ومن خلال شركاءه، سيواصل العمل لتنفيذ المشاريع والمبادرات التي تجعل مدن المملكة في مصاف أفضل المدن عالمياً.وتأتي الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة بعد أشهر من إطلاق برنامج جودة الحياة 2020، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، في 3 مايو الماضي، الذي يعمل بالشراكة مع عدة جهات حكومية على تنفيذ مبادرات ومشاريع تُعنى بتحسين أنماط الحياة، وتطوير البنية التحتية، وصولاً إلى الارتقاء بجميع مناطق المملكة، ووصول مدن سعودية إلى مصاف أفضل المدن للعيش عالمياً.// انتهى //23:25ت م0321