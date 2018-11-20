السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يُشرف حفل استقبال أهالي منطقة الجوف إضافة ثالثة

عام / خادم الحرمين الشريفين يُشرف حفل استقبال أهالي منطقة الجوف إضافة ثالثة ثم ألقى الشاعر الدكتور أحمد بن عبدالله السالم قصيدة شعرية باللغة العربية الفصحى بهذه المناسبة. كما ألقى الشاعر خلف بن صالح الكريع قصيدة شعرية نبطية. بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور نقلًا مباشرًا لاحتفالات محافظات القريات، وطبرجل، ودومة الجندل، ومركز صوير بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة . // يتبع // 23:20ت م 0319





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