السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يُشرف حفل استقبال أهالي منطقة الجوف إضافة ثانية

عام / خادم الحرمين الشريفين يُشرف حفل استقبال أهالي منطقة الجوف إضافة ثانية

بعد ذلك ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم معالي الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، ورحب فيها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب عن فرحة أهالي منطقة الجوف بهذه الزيارة الميمونة التي تعكس مدى حرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله -- على لقاء شعبه الوفي, قائلًا:" إن منطقة الجوف طالما كانت محل اهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه الله – على غرار باقي مناطق المملكة التي تعتز بالانتماء والولاء لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-.

وأشار الدكتور الحميد إلى أن منطقة الجوف تمتلك موارد طبيعية وبشرية قادرة على أن تكون رافدًا مهما لإثراء الاقتصاد الوطني، سواء فيما يتعلق بإمكاناتها الزراعية، وإرثها التاريخي، ومواقعها السياحية, وتميز موقعها الجغرافي, منوهًا بالجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030, حيث باتت الجوف -في زمن الاقتصاد الحديث القائم على التقنية والعلوم والمبادرات الفردية والجماعية- تمتلك القاعدة العلمية والتعليمية التي تمكنها من الإسهام في هذا الاقتصاد بما يتلاءم مع مزاياها النسبية التي تتمتع بها المنطقة .

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بعد ذلك ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم معالي الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، ورحب فيها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله -.وأعرب عن فرحة أهالي منطقة الجوف بهذه الزيارة الميمونة التي تعكس مدى حرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله -- على لقاء شعبه الوفي, قائلًا:" إن منطقة الجوف طالما كانت محل اهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه الله – على غرار باقي مناطق المملكة التي تعتز بالانتماء والولاء لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-.وأشار الدكتور الحميد إلى أن منطقة الجوف تمتلك موارد طبيعية وبشرية قادرة على أن تكون رافدًا مهما لإثراء الاقتصاد الوطني، سواء فيما يتعلق بإمكاناتها الزراعية، وإرثها التاريخي، ومواقعها السياحية, وتميز موقعها الجغرافي, منوهًا بالجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030, حيث باتت الجوف -في زمن الاقتصاد الحديث القائم على التقنية والعلوم والمبادرات الفردية والجماعية- تمتلك القاعدة العلمية والتعليمية التي تمكنها من الإسهام في هذا الاقتصاد بما يتلاءم مع مزاياها النسبية التي تتمتع بها المنطقة .// يتبع //22:56ت م0316

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