السعودية | الديوان الملكي : وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الديوان الملكي : وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:00 مساءً, 20 نوفمبر 2018 م المناطق - واس صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غدٍ الأربعاء الموافق 13 / 3 / 1440هـ ، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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