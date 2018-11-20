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شكرا لقرائتكم الهياط مرض نفسي أم سلوك اجتماعي؟.. طارق الحبيب يُجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد استشاري الطب النفسي البروفيسور طارق الحبيب، أن الهياط قديم قدم الإنسان في الوجود، وكان موجودًا في التاريخ الإسلامي.
وقال الحبيب في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن بعض الناس تعود أن يعيش المتناقضات في خطوط متوازية، حيث “ينتقد المهايط ولو كان لديه ما له لهايط أكثر منه!”.
وتابع أن: “المهايط يغتر بما فيه من نعمة ويستنقص من لا يملك مثل نعمته، أما من يتمتع بما أنعم الله عليه فهذا حقه وليس جريمة”.
وشدد الحبيب على أن الهياط ليس مرضًا نفسيًّا، لكن ربما جاء كأحد التفاعلات النفسية في حياة بعض الأشخاص، وهذه الحالات قد تستدعي العلاج.
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