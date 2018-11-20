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شكرا لقرائتكم فيديو.. قصيدة حماسية لأكثر من 8 دقائق من الكريع في حضرة الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - ألقى الشاعر خلف الكريع قصيدة حماسية قوية، خلال حفل استقبال أهالي الجوف لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته الكريمة إلى المنطقة مساء اليوم الاثنين.
واستغرقت قصيدة الكريع أكثر من 8 دقائق من الحماسة الشديدة التي تفاعل معها الأهالي ونالت استحسان الحضور.
وقبلها ألقى الشاعر أحمد السالم قصيدة ترحيبية أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال حفل استقبال أهالي الجوف للملك.
وبدأ السالم قصيدته المؤثرة بقوله: “بحضور سلمان يطيب المكان”.
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