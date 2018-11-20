شكرا لقرائتكم الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها- إن شاء الله- يوم غدٍ الأربعاء الموافق 13/ 3/ 1440هـ، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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