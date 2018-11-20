شكرا لقرائتكم فيديو.. السالم يرحب بالملك في حفل الجوف: بحضور سلمان يطيب المكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - ألقى الشاعر أحمد السالم قصيدة ترحيبية أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال حفل استقبال أهالي الجوف للملك ترحيبًا بزيارته الكريمة. وبدأت السالم قصيدته المؤثرة بقوله: “بحضور سلمان يطيب المكان”. وشرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفل أهالي منطقة الجوف، ترحيبًا بزيارته الكريمة، حيث تفاعل الملك خلال الحفل مع العرضة السعودية.

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