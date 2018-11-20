شكرا لقرائتكم غدق تضعف غدًا وتعاود نشاطها الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند، أن تضعف حالة غدق المطرية يوم غد الأربعاء، ومن ثَم تعاود نشاطها يوم الخميس المقبل.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد، تشمل معظم مناطق المملكة، تبدأ من يوم الخميس إلى يوم الاثنين القادم.

وبيّن التقرير وبحسب التوقعات هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ يوم الخميس القادم على عفيف، والدوادمي، والمحافظات والمراكز التابعة لها، في حين تبدأ من يوم الجمعة على الرياض العاصمة والخرج والقويعية والمجمعة والزلفي وشقراء وحوطة بني تميم والمحافظات والمراكز التابعة لها، وقد تصل إلى شديدة الغزارة يومي الأحد والاثنين.

وكذلك هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية تبدأ من يوم الخميس تشمل حفر الباطن والقيصومة والمحافظات والمراكز التابعة لها، فيما تبدأ ذات التوقعات من يوم الجمعة المقبل على الدمام الظهران والجبيل والأحساء والخبر والخفجي والنعيرية والأجزاء المجاورة، قد تصل إلى شديدة الغزارة يومي الأحد والاثنين.

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