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شكرا لقرائتكم شاهد الفيديو.. ولي العهد يلبي طلبًا لطفل في تبوك: أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - لبى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان طلب طفل في تبوك سيارة مرسيدس بل رد عليه بتلقائية وتواضع “على خشمي أبشر” .
وجريًا على عادته زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عددًا من أهالي تبوك في منازلهم، بالتزامن مع زيارة الخير التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمنطقة.
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