شكرا لقرائتكم فيديو.. ولي العهد يزور قاعدة الملك فيصل الجوية في الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ترأس ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في المنطقة الشمالية إيجازًا عن الاستعداد القتالي والجاهزية العملياتية والتدريبية للقطاع الشمالي.

وزار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم قاعدة الملك فيصل الجوية في المنطقة الشمالية، حيث كان في استقباله لدى وصوله مركز العمليات بالقاعدة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع وعدد من كبار المسؤولين.

وترأس ولي العهد إيجازًا تم خلاله اطلاع سموه على الاستعداد القتالي والجاهزية العملياتية والتدريبية للقطاع الشمالي من أطقم جوية وفنية وطائرات ومعدات، كما اطلع على أهم منجزات القاعدة الجوية لعام (1439هـ).

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.