الان تتابع الأرصاد: ضباب وسحب ممطرة على هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،مساء اليوم، تنبيهات متقدمة بنظام الإنذار المبكر اليوم،تفيد بتدني الرؤية بسبب الضباب في منطقة مكة المكرمة ومنطقة الباحة

كما أكدت تكون السحب الممطرة على منطقة عسير.