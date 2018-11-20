ولي العهد يصل إلى منطقة الجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الجوف

وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى منطقة الجوف مساء اليوم.

وكان في استقباله لدى وصوله المطار، أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان، ونائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي، وعدد من كبار المسؤولين.

وقد وصل بمعية ولي العهد المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر.